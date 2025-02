Palmeiras volta a decidir mata-mata do Paulista como visitante depois de três anos

Atual tricampeão do Paulista, o Palmeiras avançou para o mata-mata da competição pela 15ª vez seguida. Neste ano, o Verdão avançou como dono da segunda melhor campanha de seu grupo e terceira melhor no geral. Por isso, decidirá as quartas de final como visitante, o que não acontecia desde 2021.

O Palmeiras enfrenta o São Bernardo, que se classificou como líder do Grupo D, neste sábado. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP).

Nos últimos três anos (2022, 2023 2024), o Palmeiras avançou como líder da sua chave e como dono da melhor campanha geral, tendo benefício de jogar em casa os confrontos eliminatórios até a final, fase até qual avançou nos últimos cinco anos.

Em 2021, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira avançou na segunda colocação de seu grupo, com 21 pontos, dois a menos que o Red Bull Bragantino. Atuando fora de casa nas quartas de final, o Verdão bateu o Massa Bruta por 1 a 0 e passou para a semi. Naquela oportunidade, acabou com o vice-campeonato depois de perder para o São Paulo.

Contando as últimas 15 edições, nas quais passou da fase de grupos, ficou nas quartas em 2012 e 2013, foi semifinalista em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2019, vice em 2015, 2018 e 2021, e ficou com a taça em 202o, 2022, 2023 e 2024. Sendo assim, o Verdão busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e inédito entre os clubes em atividade.

Em toda a história, o único a conquistar o Paulista quatro vezes seguidas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano.