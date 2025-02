Palmeiras supera R$ 1 bilhão em receitas e tem superávit recorde em 2024; veja detalhes

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou, nesta terça-feira, o balanço financeiro referente ao mês de dezembro e ao exercício de 2024. Os números apresentados apontam um desempenho financeiro acima do projetado para o período, com uma receita total de R$ 1,207 bilhão e um superávit contábil de R$ 198,1 milhões. Esses valores mostram uma diferença significativa em relação ao orçamento inicialmente estipulado.

O orçamento do clube previa uma arrecadação de R$ 820,6 milhões, mas os resultados obtidos indicam um crescimento considerável, com um acréscimo de quase R$ 400 milhões. O superávit também foi superior à expectativa inicial de R$ 17,8 milhões.

Em dezembro, o clube registrou um superávit de R$ 38,3 milhões, contribuindo para os números finais do exercício. Comparando com o último recorde estabelecido em 2021, quando o Palmeiras obteve uma receita de R$ 910 milhões e um superávit de R$ 123 milhões, os valores de 2024 demonstram um avanço financeiro.

A arrecadação operacional do Palmeiras na temporada foi recorde, chegando a R$ 1,207 bilhão. A maior parte dessa receita veio do futebol profissional masculino, que gerou R$ 949 milhões. Além disso, o clube arrecadou R$ 20,6 milhões com o futebol feminino e R$ 14,8 milhões com as categorias de base.

O maior valor de arrecadação no futebol foi proveniente da venda de jogadores: R$ 425,9 milhões. Por outro lado, o clube também teve despesas operacionais significativas, totalizando R$ 932,7 milhões. A maior parte dessas despesas foi destinada ao futebol profissional masculino, que consumiu R$ 781,4 milhões ao longo do ano.

O Palmeiras separou, em seu balanço, o resultado operacional do resultado financeiro. Enquanto o resultado operacional foi positivo, o resultado financeiro apresentou déficit. O clube teve receita de R$ 93,9 milhões nesse setor, mas as despesas chegaram a R$ 170,3 milhões, resultando em um déficit de R$ 76,4 milhões.