Palmeiras ensaia gastar demais, diz Arnaldo: 'Caso Vitor Roque é loucura'

O Palmeiras pode gastar nesta janela de transferências mais do que o Botafogo de John Textor em 2024, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (25).

Na opinião do colunista, o Verdão ensaia gastar demais com a dupla Paulinho e Vitor Roque, cuja contratação o Palmeiras ainda tenta destravar para esta janela.

A gente não viu ainda o movimento do Palmeiras como ele está ensaiando, contratando o Mauricio, do Inter, por uma bala, agora contratando Paulinho por uma bala e fazendo essa proposta pelo Vitor Roque.

É uma coisa surreal para um clube brasileiro oferecer 25 milhões de euros para um jogador do Barcelona — é quase o inverso do que acontece normalmente.

A gente falou tanto do Botafogo do ano passado, aquela janela do Luiz Henrique e do Almada, mas a janela do Palmeiras com Paulinho e Vitor Roque é bem superior em termos de gasto à janela do Botafogo. O Palmeiras está gastando pra dedéu.

Arnaldo Ribeiro

O colunista defendeu que Vitor Roque deveria ser contratado nos moldes de Gabigol e Pedro quando voltaram de uma breve passagem na Europa — um empréstimo com opção de compra.

Mesmo que o atacante seja reemprestado pelo Betis (o que foi vetado pela La Liga porque a janela espanhola está fechada), o Palmeiras já acertou com o Barcelona a compra de Vitor Roque por R$ 152 milhões.

O Palmeiras, por mais que tenha dinheiro, tenha vendido tantos jogadores por valores exorbitantes, ensaia gastar demais. É uma loucura para mim essa situação do Vitor Roque.

Com o Vitor Roque, o Palmeiras vai pagar mais do que o jogador vale, porque está desesperado.

Arnaldo Ribeiro

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031, mas não engrenou no clube culé e está emprestado ao Betis até junho.

O Palmeiras já havia acertado a contratação do atacante com ambos os clubes, mas uma questão burocrática da La Liga travou o negócio para esta janela.

Corinthians contratar Talles Magno é irresponsabilidade de Augusto, diz RMP

Se o Corinthians gastar uma fortuna para contratar Talles Magno, será mais uma irresponsabilidade do presidente Augusto Melo, opinou o colunista Renato Maurício Prado.

É irresponsabilidade do Augusto Melo, que estava praticamente sofrendo o impeachment e conseguiu, gastando muito, montar um time que está jogando bem, que faz a melhor campanha do Paulistão e terminou o Brasileirão com uma sequência de vitórias impressionante.

Então, o Augusto Melo percebeu que isso aí, pelo menos por um tempo, dá certo, e ele continua gastando como se não houvesse amanhã. O Talles Magno não vale esse dinheiro todo, é um bom reserva, nada além disso.

Renato Maurício Prado

Talles Magno está emprestado até julho ao Corinthians pelo New York City, da MLS, e o Timão trabalha nos bastidores para estender o vínculo até o final do ano.

O atacante tem cláusula de compra estipulada em 13,5 milhões de dólares — aproximadamente R$ 77 milhões, valor considerado alto pelo Corinthians.

Na opinião de RMP, o Timão não deveria continuar contratando no mercado enquanto segue acumulando dívidas.

O Corinthians não poderia contratar, obviamente, não deveria contratar. Mas o Augusto Melo faz cheques sem parar e simplesmente não paga depois, é inacreditável.

Renato Maurício Prado

