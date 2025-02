Oscar supera desconfiança e termina 1ª fase do Paulista como "líder ofensivo" do São Paulo

O meio-campista Oscar, anunciado em dezembro de 2024, foi uma peça fundamental no São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista. Após sete temporadas no futebol chinês, o atleta de 33 anos superou a desconfiança a respeito de seu alto nível e finalizou a fase de grupos do estadual como líder em participação em gols pelo Tricolor.

Oscar completou dez jogos neste início de temporada, sendo oito como titular. No período, o camisa 8 do São Paulo marcou dois gols e distribuiu quatro assistências, ou seja, seis participações em tentos. O centroavante Calleri somou os mesmos números na primeira fase do Paulista, no entanto, disputou uma partida a mais em relação ao meio-campista.

Além disso, segundo o Sofascore, na fase de grupos do estadual, Oscar contribuiu com 24 passes decisivos, tendo 90% de acerto na troca de passes. No que diz respeito aos passes longos, o camisa 8 teve uma taxa de acerto de 76% (34/45). O meio-campista também conseguiu criar quatro grandes chances aos seus companheiros.

O atleta teve grandes atuações neste início de temporada, como por exemplo na vitória por 3 a 1 diante do Corinthians, logo em sua segunda partida com o São Paulo. Naquela partida, no Morumbis, Oscar liderou o bom resultado do Tricolor com um gol marcado e uma assistência. Ele repetiu a dose no triunfo por 4 a 1 diante do Mirassol.

Agora, o São Paulo de Oscar encara, nas quartas de final, o Novorizontino, na próxima segunda-feira (3), às 20h (de Brasília). A partida ocorre no Morumbis, já que o Tricolor finalizou a primeira fase com melhor campanha em relação ao rival.