Micael faz primeiro treino com o grupo, e Palmeiras inicia preparação para jogo das quartas do Paulistão

A delegação do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na tarde desta terça-feira, após um dia de descanso depois da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol que garantiu o Verdão nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A novidade na atividade do dia foi a presença do zagueiro Micael, que realizou o primeiro treino com o grupo alviverde. O atleta de 24 anos assinou por cinco temporadas com o Verdão e chegou como o quinto reforço para 2025. Com peça nova em campo, o time deu início à preparação para o jogo contra o São Bernardo, que acontece neste sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

Os titulares em Mirassol realizaram trabalhos regenerativos, enquanto o restante do grupo foi a campo e, em princípio, fez uma movimentação posicional de construções de jogadas, transições e saídas de bola. Na sequência, houve uma atividade técnica em dimensões reduzidas.

Reapresentação e atividades ? na Academia de Futebol! pic.twitter.com/j1HShRK9ia ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 25, 2025

O meio-campista Felipe Anderson, em transição física, treinou normalmente com o elenco e pode vir a ser uma novidades para o técnico Abel Ferreira para o jogo contra o São Bernardo. Enquanto isso, Paulinho cumpriu cronograma interno e também no gramado, com bola, sob o comando do Núcleo de Saúde e Performance.

Além de Paulinho, que segue fora, o técnico Abel Ferreira não conta com: o zagueiro Gustavo Gómez (lesão na coxa esquerda), o lateral esquerdo Piquerez (lesão na coxa direita), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito), nem com o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). Por outro lado, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão, volta a ser opção para a equipe.

O clube ainda pode inscrever os zagueiros Bruno Fuchs e Micael para ficarem à disposição no mata-mata. A data limite estabelecida pela FPF é o dia 28 de fevereiro, sexta-feira.