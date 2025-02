Messi e Suárez marcam, Inter Miami bate Sporting Kansas City e avança na Copa dos Campeões da Concacaf

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta da Copa dos Campeões da Concacaf, o Inter Miami recebeu Sporting Kansas City no Lockhart Stadium e venceu por 3 a 1, com gols de Lionel Messi, Tadeo Allende e Luis Suárez. Jose Rodriguez foi quem diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe, que já havia vencido o adversário por 1 a 0 na ida, com gol de Messi, avançou às oitavas da competição. Agora, encara o Cavalier. O primeiro jogo acontece no próximo dia 6 (quinta-feira), ainda sem horário definido. Do outro lado, o Sporting Kansas City se despede do torneio.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Houston Dynamo, pela segunda rodada da MLS. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio BBVA Compass. Um dia antes, também pela segunda rodada da competição, o Sporting Kansas City recebe o San Jose Earthquakes. A partida acontece às 22h30, no Sporting Park.

Os gols

O placar foi aberto por Lionel Messi, aos 19 minutos do primeiro tempo. O craque recebeu o cruzamento de Luis Suárez, dominou e mandou firme para o fundo das redes.

Já aos 46, Tadeo Allende carregou pela esquerda e cruzou para Jordi Alba. Sem goleiro, o ex-jogador do Barcelona não perdoou.

Dois minutos depois, o zagueiro do Sporting Kansas City afastou mal. Assim, Luis Suárez aproveitou, protegeu a bola e finalizou de voleio para anotar o terceiro do Inter Miami.

No segundo tempo, aos 18, Jose Rodriguez conseguiu diminuir o prejuízo para os visitantes. Ele carregou e, de fora da área, finalizou forte. A bola ainda desviou no zagueiro do Inter Miami para morrer no fundo das redes.