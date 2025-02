Mercado: paulistas presos em novelas, barca com astros do City e mais

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A segunda-feira (24) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Emprestado, Talles Magno está cada vez mais perto de permanecer no Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

A novela no Corinthians. O Corinthians avançou nas tratativas para renovar, finalmente, o empréstimo do atacante Talles Magno, que pertence ao New York City. Fabinho Soldado, executivo de futebol do alvinegro, se reuniu com membros do clube norte-americano nos últimos dias e as conversas evoluíram sobre a permanência do jovem até o final da temporada. O atual vínculo do jogador vai até o meio deste ano.

A novela no Palmeiras. O impasse envolvendo a ida do atacante Vitor Roque ao Palmeiras entrou nos seus capítulos finais. O clube catalão conseguiu a aprovação da Fifa para destravar a venda do jogador para o alviverde. Apesar da recusa da Federação Espanhola e da La Liga, o Barça tem a aprovação do principal órgão do futebol mundial para transferir o atacante, mas ainda tem que rescindir o empréstimo com o Betis.

Thiago Mendes, do Al-Rayyan, voltou a ser alvo do São Paulo Imagem: Getty Images

A novela no São Paulo. O São Paulo trabalha para conseguir a contratação do volante Thiago Mendes, que pertence ao Al-Rayyan, do Qatar, ainda nesta janela de transferências. Com a lesão de Pablo Maia, a diretoria viu a necessidade da chegada de uma nova peça para a posição e corre para chegar a um acordo até sexta-feira (28), quando se encerrará a janela de transferências. Essa é a terceira tentativa do São Paulo de contratar Thiago Mendes nos últimos meses.

A novela no Santos. O Santos está próximo de fechar de vez a contratação de Thiago Maia. De malas prontas, o volante de 27 anos desembarcou em São Paulo para realizar exames médicos e assinar com o Peixe. O atleta celebrou o fim das longas negociações, que envolviam Flamengo e Inter. "É uma novela que, para mim, não acabava nunca, mas creio que essa semana vai se resolver e tudo vai ficar bem", disse o jogador.

De Bruyne é um dos ídolos máximos do City, mas pode estar de saída do clube Imagem: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Barca pesada no City. O técnico Pep Guardiola pode promover uma grande revolução no Manchester City para a próxima temporada europeia e abrir mão de diversos atletas do elenco. Segundo o canal Sky Sports, o técnico espanhol já vem preparando a renovação há vários meses e incluiu em uma lista de dispensas jogadores que ele acredita que não podem mais atuar no nível de antigamente. Entre os nomes dispensáveis estão Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Gündogan e até o goleiro brasileiro Ederson.

Do Chile para BH. O Atlético-MG encaminhou a contratação do jovem zagueiro chileno Iván Román, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. "Ele é zagueiro sub-20 da seleção chilena. Está praticamente sacramentada a contratação. É um jogador sub-20, mas tem mais de 50 partidas de rodagem no profissional. Esse deve ser o último reforço do Atlético-MG para o Campeonato Brasileiro e para a disputa da Copa Sul-Americana", explicou PVC.

Naves não acumula muitos minutos sob comando de Abel Ferreira no Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Jovem sondado. O futuro do zagueiro Naves pode estar longe do Palmeiras. Cruzeiro e Grêmio estão interessados e já iniciaram conversas para buscar a contratação do jovem defensor. A Raposa foi quem mais avançou nas tratativas até o momento, mas a diretoria ainda avalia se abrirá uma vaga na defesa para a chegada do atleta. Os gaúchos também entraram no páreo por Naves nos últimos dias.

Um Português em São Januário. O Vasco anunciou a contratação do atacante português Nuno Moreira, com contrato válido até dezembro de 2027. Ele será o camisa 17 da equipe carioca. O Gigante da Colina pagou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,1 milhões) para o Casa Pia, de Portugal. Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting em 2020, contudo, não chegou a atuar profissionalmente pela equipe e foi para o Vizela, também de Portugal. Entre 2021 e 2024 na equipe, o atacante jogou 86 vezes e contribuiu com cinco gols e nove assistências.