Maycon volta a ser titular do Corinthians pela 1ª vez após grave lesão e mostra seu valor a Ramón

Na noite do último domingo, o Corinthians buscou o empate em 2 a 2 contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz mandou a campo um time reserva, que foi complementado por titulares no segundo tempo.

Com a escalação de uma equipe reserva, quem voltou a ganhar chances no 11 inicial corintiano foi o volante Maycon. A partida marcou o retorno do camisa 7 entre os titulares pela primeira vez após a grave lesão sofrida no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.

Maycon se lesionou na derrota por 2 a 0 para o Juventude, no último dia 17 de abril de 2024, ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução, realizada no dia 1º de maio.

De lá para cá, o volante passou por um longo período de recuperação, o que é comum para lesões de ligamento cruzado. O jogador, inclusive, até teve seu empréstimo renovado neste meio-tempo - o Alvinegro se acertou com o Shakhtar Donetsk (UCR) e renovou com o jogador até o fim deste ano.

Após um longo processo de recuperação da cirurgia, Maycon voltou a defender a camisa do Corinthians em jogos oficiais no último dia 9 de fevereiro. O atleta disputou cerca de 15 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, e fez o lançamento que deu origem ao primeiro gol do Timão.

Depois, na sequência, o camisa 7 voltou a ganhar minutos no empate em 1 a 1 diante da Portuguesa. Novamente, Maycon atuou por volta de 15 minutos. Dessa forma, ele vem ganhando espaço gradualmente - a ideia da comissão técnica é justamente essa, para evitar que haja qualquer tipo de incômodo.

Foi somente no último domingo que Maycon fez sua primeira partida como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. E se em poucos minutos o volante já deu indícios de que pode ser importante ao longo da temporada, isso foi confirmado no empate contra o Guarani.

De acordo com dados do Sofascore, em 60 minutos disputados, Maycon teve 36 ações com a bola. O atleta teve taxa de 81% de acerto nos passes, acertou dois dos três lançamentos longos que tentou, e ainda contribuiu com um passe decisivo.

Já em termos defensivos, Maycon também foi importante para o Timão. O camisa 7 ganhou um duelo no chão e um duelo aéreo, além de ter realizado dois cortes, duas interceptações e um desarme.

É claro que o volante corintiano ainda está em busca do seu melhor ritmo de jogo. Ainda assim, Maycon tem mostrado que pode ser importante para o técnico Ramón Díaz ao longo da temporada. Mesmo se não se firmar como titular, ele pode ser uma boa opção para a segunda etapa, tanto para um time que precisa de maior qualidade técnica como para um time que precisa se defender.

A polivalência também pode fazer com que Maycon busque espaço no meio-campo do Corinthians, que hoje é recheado de peças. O camisa 7 pode atuar como primeiro e segundo volante, muito por conta da qualidade na saída de bola.

Com Maycon recuperado fisicamente e à disposição, o Corinthians tem um compromisso decisivo já nesta quarta-feira. O Timão encara a Universidad Central (VEN) no jogo de volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Alvinegro precisa vencer para se classificar à terceira fase, uma vez que o duelo de ida terminou empatado em 1 a 1.