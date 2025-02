Maringá x Juventude: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira o Maringá recebe o Juventude pelo confronto da primeira rodada da Copa do Brasil. A partida começará às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, no Paraná.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Prime Video.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Maringá - duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Juventude - três vitórias, um empate e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maringá: Dheimison; Tito, Cauã Tavares, Ronald Carvalho, Max Miller, Buga, Rodrigo, Zé Vitor, Moraes, Negueba e Maranhão.



Técnico: Jorge Castilho.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Erick Farias.



Técnico: Fábio Matias.

ARBITRAGEM

Gustavo Bauermann, de Santa Catarina, será o árbitro, com Gizeli Casaril e Eder Alexandre como os assistentes.