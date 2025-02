City prepara 'barca' de dispensas com sete estrelas e brasileiro na lista, diz TV

O técnico Pep Guardiola pode promover uma grande revolução no Manchester City para a próxima temporada europeia e abrir mão de diversos atletas do elenco, que não tem repetido na atual edição do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões o bom desempenho dos anos anteriores.

Segundo o canal Sky Sports, o técnico espanhol já vem preparando a renovação do elenco há vários meses e incluiu na lista de lista de dispensas jogadores que ele acredita que não podem mais atuar no nível de antigamente. Entre eles, estariam Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Gündogan e até mesmo o goleiro brasileiro Ederson.

O Manchester City foi eliminado ainda nos playoffs da Liga dos Campeões, na semana passada, para o Real Madrid, na pior participação do time sob o comando de Guardiola. No Campeonato Inglês, a equipe foi derrotada em casa pelo líder Liverpool, no último domingo, vendo as chances do título inglês se tornarem ainda mais remotas.

O City é o atual quarto colocado do campeonato nacional, 20 ponto atrás do primeiro colocado. A equipe de Manchester não está mais na disputa da Copa da Liga Inglesa (foi eliminada pelo Tottenham nas oitavas de final) e segue vivo na Copa da Inglaterra, onde no próximo sábado enfrenta o Plymouth, pelas oitavas de final.

Desde 2016 no comando do City, Guardiola acumulou uma lista invejável de troféus no clube. Ele conquistou seis títulos ingleses, dois títulos da Copa da Inglaterra, quatro títulos da Copa da Liga Inglesa e os inéditos títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes para o time.