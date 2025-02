LeBron James quebra mais um recorde histórico de Michael Jordan na NBA

A recente vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets, por 123 a 100, deu a LeBron James mais um recorde em sua carreira na NBA.

O que aconteceu

O astro dos Lakers superou Michael Jordan em mais um recorde. Ele se tornou o jogador com mais jogos com 25 pontos ou mais após os 40 anos.

LeBron James fez, justamente, 25 pontos contra os Nuggets, e assim chegou a 11 jogos com a marca desde que completou 40 anos, em 30 de dezembro. Jordan estacionou nos dez.

King James também está perto de superar Michael Jordan em número de pontos marcados após os 40. Ele soma 601 pontos e está a 70 de alcançar a lenda do Chicago Bulls, que fez 671.

Quem mais somou pontos após o 40º aniversário na história da NBA foi Kareem Abdul-Jabbar, com 1.129. John Stockton, com 983, e Robert Parish, com 866, completam o top 3. Jordan e James são os próximos da lista.

LeBron James volta à quadra na madrugada desta quarta-feira (26), a partir da meia-noite, em jogo contra o Dallas Mavericks.