Juventus confirma lesão de 'baixo grau' em Douglas Luiz

Nesta terça-feira, a Juventus confirmou que Douglas Luiz é outra baixa para o técnico Thiago Motta. O brasileiro sofreu uma lesão de baixo grau no bíceps femoral da coxa esquerda no último domingo. Mesmo não sendo grave, o clube não divulgou quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados.

A lesão aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o Cagliari pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O volante começou no banco, entrando no segundo tempo e jogando apenas 20 minutos, após sentir um desconforto na perna esquerda.

Bollettino medico | Le condizioni di Douglas Luiz ? JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2025

Agora, Douglas Luiz é a quinta baixa da Juventus. Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Renato Veiga e o brasileiro Bremer são os outros nomes no departamento médico do clube.

O volante chegou à Juventus do Aston Villa em junho de 2024, por 50 milhões de euros (R$ 300 milhões na cotação atual), em um contrato de cinco temporadas. Até o momento, disputou 22 jogos, sem gols e assistências.

Agora, a Juventus, após eliminação na Liga dos Campeões, volta as atenções para o confronto das quartas de final da Copa da Itália. A Velha Senhora irá receber o Empoli nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), na Juventus Stadium.