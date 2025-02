Juventude perde do Maringá e dá adeus à Copa do Brasil na primeira fase

Nesta terça-feira, o Juventude perdeu de 1 a 0 do Maringá, fora de casa, e foi eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase. Ainda no primeiro tempo, Cauã anotou o gol que deu a vitória aos paranaenses, no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

Deste modo, o Maringá, classificado à segunda fase da Copa do Brasil, tem como próximo adversário o vencedor de União-TO x América-RN, que duelam nesta quarta-feira. O Juventude, por sua vez, deu adeus ao torneio.

O Juventude volta aos gramados neste sábado (1) para enfrentar o Grêmio, no Alfredo Jaconi, às 16h30 (de Brasília), pela volta da semifinal do Gauchão. Na ida, a equipe perdeu do Imortal Tricolor por 2 a 1.

Já o Maringá, pela volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, visita o Coritiba no dia 9 de março, domingo, no Couto Pereira, às 18h30. O time defende vantagem de 2 a 0 obtida na ida.

O Maringá inaugurou o marcador aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque, a bola foi desviada na primeira trave e Cauã apareceu, no segundo poste, para completar de cabeça para o fundo das redes.