Jogador brasileiro de time da 6ª divisão inglesa morre aos 19 anos

Do UOL, em São Paulo

O jogador brasileiro Vini Desouza, do Warrington Town, da sexta divisão do Campeonato Inglês, morreu na última segunda-feira (24).

O que aconteceu

A morte do jogador foi divulgada pelo próprio clube. A causa não foi informada.

Vini Desouza tinha 19 anos. Ele nasceu no Brasil, cresceu em Portugal e morava na Inglaterra havia cerca de 10 anos.

O brasileiro fazia parte do time sub-21. Ele acumulou treinos e amistosos com o elenco profissional da equipe nos últimos meses.

O Warrington Town descreveu Vini Desouza como "autor de gols espetaculares". Ele havia marcado sete gols em 13 partidas pelo time sub-21.

O clube fez uma campanha para arrecadar mil libras (R$ 7.300) para ajudar a família com o funeral do atleta. A vaquinha já ultrapassou a meta: ao todo, 11 mil libras (R$ 80,4 mil) já foram doadas.

Veja nota do Warrington Town

"Warrington Town está triste em informar o falecimento do jogador da equipe juvenil Vini Desouza.

O jogador de 19 anos ingressou no clube em 2023 e causou um impacto imediato com sua fantástica habilidade técnica, e tem sido uma parte proeminente da formação juvenil do clube.

Nascido no Brasil, Vini cresceu em Portugal antes de se mudar para Walkden, perto de Manchester, há 10 anos.

Autor dos gols mais espetaculares, Vini era um membro muito respeitado e querido do clube, e sua habilidade lhe rendeu um lugar treinando no time principal, apesar de sua pouca idade.

Ele jogou pelo time principal na temporada passada na Cheshire Senior Cup contra o Cheadle Town e treinou regularmente com o time principal, aparecendo em vários amistosos de pré-temporada nas últimas duas temporadas.

Nesta temporada, Desouza marcou sete gols em 13 partidas pelo Sub-21, que atualmente está no topo da Liga de Desenvolvimento do Noroeste.

Nas últimas duas temporadas, Desouza contribuiu com 17 gols em 12 assistências em 42 partidas no sub-18 e sub-21.

Uma página JustGiving também foi criada para apoiar a família de Vini a cobrir os custos de um funeral."