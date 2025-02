Jair e Nathan chegam ao Botafogo com objetivo de fazer história: 'Muito bom estar aqui'

O Botafogo apresentou mais dois reforços nesta terça-feira para o restante da temporada 2025. Campeões Sul-Americanos com a seleção brasileira sub-20, o zagueiro Jair e o atacante Nathan deram a primeira entrevista coletiva com a camisa do novo clube.

Vindo do Santos, Jair já até estreou com a nova camisa. Presente em campo na derrota para o Vasco por 1 a 0 no domingo, em duelo pelo Campeonato Carioca, o jogador comentou sobre o desejo de atuar no Rio.

"Desde a primeira proposta feita no ano passado, eu sempre quis estar aqui. Já tinha dado sinal para o meu empresário dar andamento na negociação. Cheguei aqui há pouco tempo mais fui muito bem recebido pelos companheiros", afirmou o defensor que foi contratado por 12 milhões de euros e a ida do centroavante Tiquinho Soares.

Sobre o momento de insucessos do Botafogo, o jogador disse estar preparado para dar a volta por cima. "Todo time grande tem momentos de pressão. Estou acostumado com isso e se Deus quiser, amos dar a volta por cima. Muito bom estar aqui", disse.

Nathan, outra promessa da seleção brasileira de base, também conversou com os jornalistas no Nilton Santos. O atleta se recupera de uma lesão na coxa e disse estar em tratamento para ficar à disposição do treinador.

"Venho trabalhando muito na academia. Venho pegando trabalhos de resistência para melhorar logo e poder ganhar condições de jogo", disse. Sobre o Botafogo, o atleta, contratado junto ao Grêmio, afirmou que isso foi uma "escolha fácil".

"É um clube tradicional. Sou um jogador agudo, gosto de atuar pelas beiradas e vou fazer de tudo para ajudar o Botafogo", comentou o atacante.

Nesta quinta, o time carioca tem uma autêntica decisão pela frente. A equipe enfrenta o Racing, da Argentina, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, em Buenos Aires, os rivais venceram o confronto por 2 a 0.