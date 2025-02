Jackson, ex-Palmeiras, Sport e seleção, sofre AVC enquanto via TV

Do UOL, em São Paulo

O ex-jogador Jackson, de 51 anos, ex-jogador com passagens por Palmeiras, Sport e seleção, sofreu um AVC hemorrágico no último domingo (18) enquanto assistia televisão na casa da mãe, em Codó-MA. Ele foi socorrido rapidamente pela família e transferido para um hospital com UTI em Coroatá, onde segue internado.

O que aconteceu

De acordo com a irmã do ex-jogador, Aline Coelho, Jackson não apresentou qualquer sintoma antes do mal súbito.

"Foi muito de repente. Isso aconteceu por volta das 18h30. Ele estava sentado assistindo à TV e, de repente, não sentiu o lado esquerdo do corpo. Assim que ele falou isso, corremos e o levamos para uma unidade de pronto atendimento em Codó. Logo depois, ele foi transferido para Coroatá", relatou Aline.

Diagnóstico e atendimento

Inicialmente, a família suspeitava de um AVC leve, mas a gravidade do quadro foi confirmada com exames.

"Pensávamos que era só um princípio de AVC. Mas, chegando ao hospital, foi constatado que era um AVC hemorrágico. A intenção era levá-lo para Teresina, mas não havia tempo hábil para a viagem de quatro horas. Felizmente, ele recebeu atendimento rápido, o que foi crucial", explicou a irmã.

Possíveis causas

O médico que atendeu Jackson apontou que a causa do AVC foi uma alteração na pressão arterial, condição hereditária na família do ex-jogador.

"Todos nós temos pressão alta; é hereditário. Meu pai tem, minha mãe tem, todos nós temos. Ele já havia sentido alteração antes, mas nunca chegou a este ponto", disse Aline.

Vida ativa antes do AVC

Mesmo aos 51 anos, Jackson mantinha uma rotina ativa, praticando esportes e frequentando a academia. No dia anterior ao AVC, ele jogou futebol em uma cidade vizinha e teve participação direta nos gols da partida.

"Jackson tem o corpo de um menino. Ele nunca parou de jogar, fazia academia de manhã e caminhada à tarde. Sempre foi muito disciplinado com alimentação e sono", afirmou a irmã.

Estado de saúde

Jackson segue internado na UTI do hospital em Coroatá, sem previsão de alta. Segundo a família, ele está bem, e Aline deve atualizar a situação nas redes sociais ainda hoje.