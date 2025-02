Jackson, ex-Palmeiras e seleção brasileira, sofre AVC no Maranhão

O meio-campista Jackson, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, em 1999, sofreu um AVC e está internado no Maranhão.

O que aconteceu

A assessoria de Jackson anunciou o caso de AVC do ex-atleta em suas redes sociais. "O nosso campeão Jackson solreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está recebendo todos os cuidados médicos necessários. Desde já agradecemos a todos. As palavras e atenção para com a família de Jackson durante esse momento. Agradecemos também todas as mensagens de apoio e carinho que temos recebido. Vamos torcer juntos para a recuperação do nosso campeão!", disse a assessoria, em nota oficial.

A notícia foi dada pelo perfil de Jackson na tarde da última segunda-feira (24). A assessoria confirmou ainda que o ex-jogador está bem e logo estará "fazendo o que mais gosta".

Além de campeão da Libertadores com o Palmeiras, Jackson tem passagens por Sport e seleção brasileira. Com o Cruzeiro, conquistou a Copa do Brasil, atuando também por Coritiba, Internacional e Vitória, por exemplo.