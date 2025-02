Ídolo do Real Madrid admite que Messi é o 'melhor jogador da história'

Ex-jogador do histórico time galáctico do Real Madrid, David Beckham não hesitou em apontar Lionel Messi, ídolo do Barcelona, como o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

O que aconteceu

Beckham deu a declaração durante um evento em Londres nesta segunda-feira (24), ao ser questionado sobre quem era o melhor jogador do mundo.

Leo é o melhor jogador do mundo e também de todos os tempos David Beckham

Ao longo da entrevista, o ex-jogador da seleção inglesa disse ainda acreditar que o Real Madrid voltará a conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada e comentou a atual fase do Manchester City, comandado por Pep Guardiola.

Ele é um dos melhores treinadores do mundo. Todo grande clube passe por momentos assim

David Beckham é um dos proprietários do Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos. Ele administra o clube da MLS (Major League Soccer) desde 2018.

Apesar da marcante passagem pelo Real entre 2003 e 2007, foi pelo Manchester United que Beckham conquistou mais títulos na carreira. Entre os principais estão a Liga dos Campeões e a Copa Intercontinental de 1999 e seis Premier League (1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2002/03).