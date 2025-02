Galo encaminha Iván Román e mira em Mina; PVC e Hernan contam bastidores

O Atlético-MG encaminhou a contratação do jovem zagueiro chileno Iván Román, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Iván Román não está fechado, mas é o zagueiro sub-20 da seleção chilena e está praticamente sacramentada a contratação. É um jogador sub-20, mas tem mais de 50 partidas de rodagem no profissional.

Esse deve ser o último reforço do Atlético-MG para o Campeonato Brasileiro e para a disputa da Copa Sul-Americana.

Paulo Vinícius Coelho

Iván Román tem 18 anos e foi revelado pelo Palestino, do Chile.

Hernan: Cuca quer Mina ainda para esta janela

O colunista André Hernan detalhou que Iván Román chega para jogar no elenco principal do Galo e acrescentou que Cuca quer outro zagueiro — o experiente Yerry Mina.

O Cuca quer e vai tentar a contratação do Mina. Esse é o jogador que o Cuca quer para a defesa do Atlético Mineiro para dar experiência e para dar segurança à defesa. Então, esse é o jogador que o Atlético vai tentar contratar ainda nessa janela.

Os italianos querem grana. Se não der, ele vem de graça na janela do meio do ano, e aí o Atlético vai até tentar se assegurar com um pré-contrato, mas esse é o jogador que o Atlético Mineiro quer contratar: Yerry Mina, conhecidíssimo do Cuca -- foram campeões no Palmeiras.

André Hernan

Com passagens por clubes importantes da Itália e da Inglaterra, Mina está atualmente no Cagliari, onde tem contrato até junho desse ano.

Ou seja, o zagueiro de 30 anos já pode assinar um pré-contrato e será agente livre na janela de transferências do meio do ano.

São Paulo tenta 'cartada final' por Thiago Mendes, diz PVC

O São Paulo tenta nesta semana uma última cartada para a contratação de Thiago Mendes, desejo antigo do Tricolor no mercado da bola, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O São Paulo tenta, e não é fácil, até sexta-feira (28). E por que não é fácil a operação? Para contratar o Thiago Mendes, ele tem que vir por um salário de menos da metade do que ele pede.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, diante da disparidade, a diretoria tricolor traçou um plano financeiro para tentar convencer o estafe de Thiago Mendes.

O São Paulo paga menos da metade, sobe o salário pro valor normal dele no ano que vem, faz dois anos de contrato e dá essa diferença mensal em luvas a serem pagas em 2026.

Então, ele não vai ter uma perda financeira, mas ele vai ter uma perda mensal no primeiro ano de contrato.

Paulo Vinícius Coelho

A contratação de Thiago Mendes está na pauta do São Paulo desde o ano passado e voltou a ganhar força após mais uma grave lesão de Pablo Maia, que vai operar o tornozelo.

Thiago Mendes tem contrato até junho no Al-Rayyan, do Qatar, e quer jogar no Tricolor, mas a situação financeira do clube tem sido um empecilho para concretizar o negócio.

