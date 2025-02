Vasco x Flamengo será no Nilton Santos; veja datas e horários do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O jogo de ida das semifinais do Carioca, entre Vasco e Flamengo, será no estádio Nilton Santos. A definição foi resultado da reunião entre os clubes ocorrida nesta terça-feira (25), na Ferj.

O que aconteceu

O primeiro confronto do mata-mata tem mando vascaíno está previsto para sábado (1), às 18h. A volta será dia 8, no mesmo horário, mas no Maracanã, com mando do Flamengo.

A realização do jogo de ida na casa do Botafogo é uma tentativa do Vasco de tirar o Flamengo da zona de conforto, já que o time de Filipe Luís manda todos os jogos no Maracanã.

Por questões de segurança, o Bepe pediu que os setores atrás dos gols (Norte e Sul) não tenham presença de torcedores.

A Ferj e o Bepe tentaram fazer com que o Vasco mudasse de ideia, mas não conseguiram. O Bepe até deixou a sede da Ferj antes de o martelo ser batido, mas com as orientações sobre segurança já feitas.

O poder de decisão do Vasco é uma previsão no regulamento da Ferj, mas leva o confronto para um campo sintético. Isso acontece dias depois de uma mobilização de jogadores contra o gramado artificial. Coutinho, do Vasco, foi um deles.

Além do esquema de segurança, realizar um Vasco x Flamengo no Nilton Santos também mexe com a previsão de renda e público.

A posição do Flamengo

"A gente preferia os dois jogos no Maracanã para deixar o campeonato um pouco mais atraente, para ter mais gente, batendo mais recorde de público. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações da Ferj, do Bepe e da TV. O Bepe fez ponderações relevantes quanto à segurança, até porque estaremos num fim de semana de Carnaval. Os setores Sul e Norte não estarão disponíveis. Mas o estádio foi confirmado".

Até semana passada, o Coutinho, uma das estrelas do Vasco, participou da campanha contra a grama sintética e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. Dekko Roisman, gerente de relações institucionais do Flamengo

Fluminense x Volta Redonda

Na outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam domingo (2), no Maracanã, às 18h.

O local do jogo de volta ficou "a definir". O Volta Redonda quer aguardar o cenário da ida para bater o martelo se manda no Raulino de Oliveira ou no Maracanã.

Arbitragem

A reunião com os clubes também serviu para definição dos árbitros principais de cada jogo. Cinco nomes estiveram em pauta e quatro foram escolhidos.

Vasco x Flamengo - Wagner Nascimento Magalhães

Flamengo x Vasco - Bruno Arleu

Fluminense x Volta Redonda - Yuri Elino

Volta Redonda x Fluminense - Alex Stefano

O árbitro preterido, desta vez, foi Bruno Mota Correia, que esteve no Flamengo x Botafogo.