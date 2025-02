Flamengo renova contratos com ginastas Rebeca, Flavia, Jade e Lorrane

Nesta terça-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o Flamengo anunciou a renovação contratual com as ginastas Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, todas medalhistas olímpicas.

Enquanto Flávia e Rebeca renovaram seus contratos por mais quatro anos, Jade e Lorrane ampliaram os respectivos vínculos por mais um ano.

"Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Flamengo mais uma vez. Já são muitos anos vestindo essa camisa e é uma honra levar o nome do clube para o mundo. Acredito que ainda temos muitas conquistas pela frente e um futuro brilhante. A renovação me deixa ainda mais motivada e orgulhosa de seguir escrevendo minha história aqui", disse Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil.

Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, também celebrou. "A renovação dos contratos com todos os atletas olímpicos e medalhistas do Flamengo reafirma, de forma incontestável, o compromisso do clube com o apoio contínuo aos esportes olímpicos no Brasil. Acreditamos que a Lei de Incentivo ao Esporte, prevista para ter um prazo determinado, deve ser perene, assim como as leis de incentivo à cultura", disse.