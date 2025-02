Ferj e PM tentam mudar ideia do Vasco de usar Nilton Santos contra Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Ferj e a Polícia Militar tentam mudar a posição do Vasco de querer mandar o jogo contra o Flamengo, pela semifinal do Carioca, no estádio Nilton Santos.

Esse é o desdobramento da reunião nesta terça-feira, na federação, entre os clubes envolvidos no mata-mata do estadual.

Durante o encontro, o Vasco trouxe a posição de querer exercer o mando do clássico do próximo sábado (1) no Nilton Santos.

O Batalhão Especial de Policiamento de Estádios (Bepe) reagiu diante disso.

Como ponto de partida, o Bepe defende que o jogo seja no Maracanã. Se o Vasco insistir e for no Nilton Santos, o Bepe quer que não sejam usados os setores atrás dos gols (Norte e Sul).

Tudo para reduzir o movimento de torcedores, na visão do policiamento, facilitar o controle da multidão.

A reunião não terminou, mas o Bepe já deixou a sede da Ferj. Mas os dirigentes ainda estão na sede da Federação, tentando contato com a presidência do Vasco para bater o martelo sobre a situação.

Na Ferj, o Vasco está sendo representado pelo diretor de futebol, Marcelo Sant'Anna. O presidente Pedrinho não foi.

As conversas com o Vasco estão sendo conduzidas pelo vice-presidente de competições da Ferj, Marcelo Vianna.