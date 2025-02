Felipe Melo estreia como comentarista e defende Neymar na seleção: 'temido'

O ex-jogador Felipe Melo defendeu o retorno de Neymar à seleção brasileira como titular na próxima convocação, que vai acontecer no próximo dia 7 de março.

O que aconteceu

Em sua estreia como comentarista do sportv, Melo disse que a presença de Neymar pode ser benéfica para outros atletas. Ele enxerga que o camisa 10 do Santos pode abrir espaço em campo.

Eu acho que o Neymar não pode faltar nessa convocação, e se fosse o treinador da seleção já começaria com ele como titular nos jogos, porque só a presença, a figura do Neymar dentro de campo, isso abre espaço para os outros atletas poderem trabalhar. Quando você tem uma referência como o Neymar, um cara que é temido pelos rivais, você não marca só com um. Você tem um, dois marcando, e às vezes até três fazendo uma soma para marcar o Neymar. Então quando você tira sua área um, dois, três de uma zona, abre espaço em outros lugares.

Felipe Melo durante o programa 'Seleção', do sportv

Neymar feliz com retorno ao Brasil. "Eu acho que essa volta do Neymar para o Santos o fez feliz novamente, principalmente essa estrutura familiar que ele demonstra ter hoje. Isso realmente faz com que o atleta entre dentro de campo e tenha a cabeça apenas em jogar futebol. Agora, como um craque que é o Neymar, fica tudo mais fácil."

Felipe Melo também falou sobre a busca de um camisa 9 para a seleção. Para ele, o nome ideal seria Pedro, do Flamengo. Mas citou outras opções sem a presença do camisa 9 rubro-negro, que ainda se recupera de uma lesão no joelho e deve voltar a campo em abril.

O Pedro é um jogador completo, faz gol de cabeça, gol de letra, gol de bicicleta, de cavadinha. As pessoas acham, de repente, pela altura do Pedro... é falso lento, ele não é lento. Ele é um cara que é rápido, ele faz jogada às vezes você acha que ele vai chutar, ele corta, às vezes você acha que ele vai tocar na bola, ele faz um corta-luz. Então, para mim, o Pedro é o 9 da seleção brasileira. Voltando bem, a gente espera realmente que ele possa voltar bem, porque é complicado você ficar tanto tempo parado, mas sei que é um cara que, com certeza, se cuida muito. E se o Flamengo está comemorando, todo o staff está comemorando, é porque realmente ele já está curado e é o 9 da seleção, sem dúvida nenhuma.

Felipe Melo

'Endrick é o futuro'

O ex-volante também defendeu a presença de Endrick no grupo de Dorival Júnior. "E o Endrick é o futuro, acho que tem que ter um jogador, como foi o Ronaldo em 1994, que foi aquele jogador jovem, que nem entrou nos jogos, ficou no banco, que depois virou um fenômeno. Eu acho que o Endrick tem que ser convocado para a seleção, isso não tem conversa."

Endrick comemora gol marcado pela seleção brasileira contra a Espanha em amistoso Imagem: Mateo Villalba/Getty Images

Por fim, Melo disse quem seria o seu camisa 9 hoje. "Eu acho o Matheus Cunha um excelente jogador e se você tem um jogador que vai te dar mais opções dentro de campo, pode jogar de ponta, pode jogar de falso nove ou de nove, acho que é melhor para a seleção brasileira", completou.

A seleção volta a campo no dia 20 de março contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O clássico com a Argentina será no dia 25 de março.