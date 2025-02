Neymar? Ex-Santos se apresenta de helicóptero a time da 5ª divisão de SP

Do UOL, em São Paulo

O lateral-esquerdo Pedrinho Scaramussa, ex-Santos, teve uma apresentação de luxo à la Neymar no Independente de Limeira, clube que disputará a quinta divisão do Campeonato Paulista neste ano.

O que aconteceu

O lateral chegou ao Estádio Comendador Agostinho Prada de helicóptero. A aeronave "estacionou" no gramado, e o jogador foi apresentado na sequência.

A chegada de helicóptero foi uma ação de uma das patrocinadoras da Independente de Limeira. O atleta, que tem 22 anos, é uma das principais contratações da equipe para a competição.

Pedrinho Scaramussa volta ao Brasil após passagem pelo futebol espanhol. Nos últimos meses, ele defendeu o Rayo Majadahonda, que disputa a quarta divisão do Campeonato Espanhol.

O lateral foi revelado pelo Santos e surgiu como uma grande promessa. Ele, no entanto, enfrentou problemas: teve uma lesão de segundo grau na coxa e, em seguida, foi diagnosticado com tuberculose. Tudo após ser promovido ao time profissional pelo então técnico Fabián Bustos.

O Independente de Limeira jogará a quinta divisão do Paulistão a partir de 20 de abril. A equipe está no Grupo 2, ao lado de AD Guarulhos, Batatais, Flamengo-SP e São Carlos. A competição tem final marcada para o final de agosto, e os dois finalistas se garantem na Série A4 do estadual em 2026.