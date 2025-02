Escalação: Corinthians finaliza preparação para pegar a UCV e terá mudança no meio-campo

O Corinthians finalizou na tarde desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o jogo contra a Universidad Central, pela segunda fase da Copa Libertadores. O técnico Ramón Díaz irá mudar o time para a partida decisiva.

A tendência é que o jovem meio-campista Breno Bidon assuma o lugar de Raniele, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por um mês. Desta forma, o venezuelano José Martínez será deslocado para a sua função de origem, como primeiro volante.

A provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

No treinamento desta tarde, Ramón Díaz comandou uma atividade tática de enfrentamento. Houve, por fim, um aprimoramento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O duelo com a UCV está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Na partida de ida, o Corinthians decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe alvinegra saiu na frente, através de André Carrillo, mas cedeu a igualdade no segundo tempo e frustrou seu torcedor.

O time do Parque São Jorge, portanto, precisa vencer para se classificar ainda no tempo normal. Caso a igualdade persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos da Libertadores.