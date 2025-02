Em jogo de oito gols, Barcelona cede empate para Atlético de Madrid pela ida da semifinal da Copa do Rei

Nesta terça-feira, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Rei, o Barcelona recebeu o Atlético de Madrid no Estádio Olímpico Lluís Companys e empatou por 4 a 4, com um tento sofrido nos acréscimos. Os gols dos visitantes foram marcados por Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Llorente e Sorloth, enquanto Pedri, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Lewandowski anotaram para os mandantes.

Com o resultado, a equipe que vencer o duelo de volta carimba o passaporte direto à final do torneio. Em caso de um novo empate, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir, a vaga será decidida nas penalidades. O jogo está marcado para o dia 2 de abril (quarta-feira), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Real Madrid e Real Sociedad.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo domingo, contra a Real Sociedad, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado às 12h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Um dia antes, também pela 26ª rodada da competição, o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no Estádio Metropolitano. A bola rola às 17h.

Os gols

Com 40 segundos de jogo, Lenglet desviou de cabeça para Julián Alvarez. O atacante argentino não perdoou e apareceu na segunda trave para abrir o placar.

Já aos seis minutos, em contra-ataque, Álvarez colocou Griezmann na cara do gol. O goleiro Szczesny ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse.

O Barcelona não desanimou e diminuiu aos 18 minutos. Koundé fez boa jogada pela direita e encontrou Pedri livre na marca do pênalti. De primeira, o atleta finalizou no canto esquerdo de Juan Musso.

Até que o empate veio aos três minutos depois, com assistência de Raphinha. O brasileiro cobrou o escanteio na cabeça de Pau Cubarsí, que desviou ao fundo do gol.

O Barça não parou e conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Aos 41 minutos, Raphinha cobrou novo escanteio, desta vez na cabeça de Iñigo Martínez, livre dentro da área.

Lewandowski, aos 29 do segundo tempo, fez o quarto do Barça no jogo. O polonês recebeu de Lamine Yamal dentro da pequena área e apenas empurrou.

O time de Simeone, no entanto, conseguiu fazer o terceiro, aos 39. Ángel Correa deu belo passe para trás e encontrou Llorente entrando sozinho na área. Deste modo, o atleta bateu de primeira, sem chances para Szczesny defender.

Até que aos 48, Alexander Sorloth deixou tudo igual. Samuel Lino deixou o companheiro livre dentro da pequena área para anotar o tento.