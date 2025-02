Elenco do Santos ganha folga e se reapresenta nesta quarta-feira de olho nas quartas do Paulista

O elenco do Santos ganhou uma folga dupla após o encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na última rodada, o Peixe não tomou conhecimento da Inter de Limeira e venceu por 3 a 0, fora de casa, com show de Neymar e Tiquinho Soares.

Depois da classificação às quartas de final como líder do Grupo B, o grupo santista recebeu a segunda e a terça-feira de folga para descansar e recuperar as energias, já de olho no mata-mata do Estadual.

A reapresentação do Alvinegro Praiano está marcada para esta quarta-feira, no período da manhã, no CT Rei Pelé. O Peixe, então, dará início à preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo único das quartas de final.

O elenco santista, então, terá quatro dias de preparação para o confronto decisivo. O Santos recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

90 anos de um dos grandes heróis da história santista. José Macia Pepe, o nosso Canhão da Vila! ? #Pepe90 pic.twitter.com/NpoXzSbDDq ? Santos FC (@SantosFC) February 25, 2025

O técnico Pedro Caixinha deve ganhar reforços para o duelo das quartas de final. O Peixe tem até esta sexta-feira para registrar os novos atacantes Benjamín Rollheiser e Deivid Washington. Além disso, o clube ainda busca finalizar a contratação do volante Thiago Maia, do Internacional.

Fora do último jogo por uma lombalgia, o goleiro Gabriel Brazão pode retornar ao time titular se estiver saudável. Por outro lado, o treinador ainda deve ter os desfalques dos laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), e do meia Hyan (lesão no joelho direito).

O Santos fechou a primeira fase do Paulistão com a sexta melhor campanha geral, somando 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O Peixe assegurou o topo do Grupo B e garantiu o direito de decidir as quartas de final em casa.