Diego Lopes discute com ex-campeão após ser confirmado em luta pelo título do UFC

Apesar da ótima fase vivida por Diego Lopes, a escolha do brasileiro radicado no México como um dos protagonistas - ao lado de Alexander Volkanovski - da próxima disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) do UFC não foi aceita de forma unânime dentro da comunidade do MMA. O ex-campeão peso-galo (61 kg) e atual top 10 no ranking até 66 kg da liga, Aljamain Sterling, por exemplo, manifestou publicamente sua opinião contrária à escalação do manauara - atitude que deu início a uma troca de farpas entre 'Aljo' e o 'Franja' na internet.

Tudo começou quando Sterling decidiu corroborar a opinião dada por um perfil voltado para o mundo das lutas no 'X' (antigo Twitter), na qual o dono da página argumentava que Movsar Evloev mereceria mais o 'title shot' que o brasileiro, inclusive por tê-lo vencido no passado (veja abaixo ou clique aqui). O americano também apontou uma suposta injustiça com o invicto lutador russo, mas tirou a responsabilidade do faixa-preta de Manaus (AM), deixando claro que ninguém em sua posição recusaria a oferta do UFC.

Mesmo assim, ao tomar conhecimento da postagem do ex-campeão do UFC, Diego Lopes respondeu de forma irônica, com três 'emojis' de risada em sequência (veja abaixo ou clique aqui). Talvez confuso por, em sua visão, não ter atacado o manauara diretamente, 'Aljo' pediu explicações ao rival de divisão e aproveitou para provocá-lo, citando sua derrota para Evloev.

"Exatamente. Estou confuso com a piada. Por favor, conte-nos a piada, Diego. Você conseguiu a oportunidade (title shot) ao invés do cara que te venceu. Seja grato e aproveite a oportunidade", questionou Sterling (veja abaixo ou clique aqui).

Em seguida, o brasileiro decidiu defender sua escalação à próxima disputa de título na categoria e, como era de se esperar, devolveu a provocação feita pelo americano. Ao lembrar que, desde sua estreia no UFC, em maio de 2023, é um dos atletas com mais lutas disputadas no peso-pena, aproveitou para cutucar tanto Sterling quanto Evloev, que, no mesmo período de tempo, entraram em ação apenas quatro e três vezes, respectivamente, contra seis do atleta natural de Manaus.

"A piada é que eu vou lutar pelo título porque eu sou o lutador mais ativo da divisão, porque eu aceito lutas e não as recuso como você e seu amigo Movsar fizeram e fazem", rebateu Diego (clique aqui ou veja abaixo), que vai lutar pelo título dos penas contra Volkanovski no UFC 314, em abril.

Diego Lopes no UFC

A estreia de Diego Lopes no UFC aconteceu no dia 6 de maio de 2023, no card da edição 288, em Newark (EUA). Na ocasião, depois de aceitar o combate de última hora, com poucos dias de antecedência, o manauara acabou superado pelo próprio Movsar Evloev, por pontos, em um duelo no qual o faixa-preta brasileiro teve a oportunidade de vencer também.

Desde então, entretanto, o 'Franja' acumulou vitórias no octógono mais famoso do mundo - deixando para trás cinco rivais em sequência: Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, Dan Ige e Brian Ortega, respectivamente. O retrospecto positivo, a frequência com a qual compete e o estilo de luta empolgante para os fãs, com certeza, levaram o brasileiro - terceiro colocado no ranking peso-pena - a superar a concorrência de Evloev na campanha por uma disputa pelo título, vago pelo agora ex-campeão Ilia Topuria, que subiu para o peso-leve do Ultimate.

Definitely should've been Movsar but of course, no fighter in their rightful mind, will ever turn down a title shot because they think "it's the right thing to do", so that someone more deserving gets it https://t.co/ZjXVqvxPCV

- Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) February 22, 2025

??? https://t.co/O42b8qfOux

- Diego Lopes ???? (@Diegolopesmma) February 24, 2025

Exactly. I'm confused on the joke. Please let us in on the joke Diego ? You got the shot over the guy who beat you. Be grateful and make the most of the opportunity https://t.co/wCWDNjmiSW

- Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) February 24, 2025

The joke is that I'm going to fight for the title because I'm the most active fighter in the division, because I accept fights and don't deny them like you and your friend Movsar did and do. https://t.co/ITaZAAl5T5

- Diego Lopes ???? (@Diegolopesmma) February 24, 2025