Decisivo em classificação do Palmeiras, Allan agrada Abel e pode ter maior sequência na temporada

O meio-campista Allan foi o nome da classificação do Palmeiras às quartas de final do Campeonato Paulista, no último domingo. A Cria da Academia saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e garantiu o Verdão na próxima fase.

Allan foi uma grata surpresa para o técnico Abel Ferreira. O jogador não estava na lista anunciada pelo português entre os atletas do sub-20 que seriam promovidos, no fim do último ano. O meia, porém, subiu de vez, já que estoura a idade limite, no dia 19 de abril, quando completa 21 anos.

Enquanto isso, os outros - Benedetti, Luighi, Thalys e Figueiredo - seguem como parte do grupo de apoio e eventualmente podem atuar pela base. Com a decisão de dividir o elenco e fazer rodízio durante a primeira fase, todos eles ganharam oportunidades. Entre as "novas" Crias, Allan é quem mais atuou.

Um dos pontos que chama atenção no atleta é a versatilidade. O atleta pode jogar tanto como meio-campista, mais recuado, ou pelas pontas. Recentemente, Abel revelou que conta com o atleta ocupando o espaço de um "camisa 8" no elenco, posição da qual Richard Ríos é titular.

Na ausência do colombiano, Allan pode, portanto, assumir a posição. Com um plantel curto, o treinador deve seguir contando com mais frequência com as Crias.

Allan foi relacionado para todos os jogos do Palmeiras nesta temporada. Ele disputou nove partidas, sendo duas como titular. No último domingo, fez seu primeiro tento com a camisa do Verdão. Abel Ferreira analisou a evolução dos garotos e citou, principalmente, Allan, que já havia tido outra chance de marcar pela equipe, mas, inicialmente, acabou falhando.

"É um processo de crescimento, este gol que o Allan fez foi o mesmo gol que falhou contra o Novorizontino, quando perdemos por 2 a 1. Isto é tudo um processo. E eu não acho justo que estes jovens já sejam as segundas opções. Quero fazer como fiz com os outros, dar tempo e colocá-los na hora certa, ajudá-los a crescer, porque precisamos muito deles", disse o técnico.

Ganhando moral no Palmeiras, Allan segue à disposição de Abel para o duelo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão enfrenta o São Bernardo, neste sábado, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, a partir das 20h30 (de Brasília).