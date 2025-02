Corinthians x Universidad Central: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Chegou o tão esperado dia da decisão. Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta a Universidad Central-VEL pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.

Na partida de ida, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe alvinegra saiu na frente, através de André Carrillo, mas cedeu a igualdade no segundo tempo e frustrou seu torcedor.

O Corinthians, portanto, precisa vencer o duelo em Itaquera para se classificar à próxima fase ainda no tempo normal. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista da competição.

A equipe do Parque São Jorge chega motivada para o confronto. O time vem de um empate com o Guarani, por 2 a 2, mas garantiu vaga no mata-mata do Campeonato Paulista como líder do Grupo A e dono da melhor campanha do torneio, com 26 pontos conquistados em 12 rodadas.

O técnico Ramón Díaz poupou titulares no último jogo e conta com força máxima. Ele tem apenas um desfalque: o volante Raniele. O jogador sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, a UCV, que disputa a Libertadores pela primeira vez em sua história, venceu seu último compromisso. No último sábado, o time venezuelano superou a Portuguesa por 1 a 0, fora de casa, pelo campeonato local.

O vencedor do embate entre Corinthians e Universidad Central enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima fase, a última antes da fase de grupos do principal torneio do continente sul-americano.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X UNIVERSIDAD CENTRAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)



VAR: Keiner Jiménez (COL)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; González e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortíz.



Técnico: Daniel Sasso