Corinthians x Mirassol: veja preços e como comprar ingressos para as quartas do Paulistão

O Corinthians divulgou nesta terça-feira detalhes sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo está agendado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização terá início nesta quarta-feira, a partir das 13h, com exclusividade para os sócios-torcedores do clube. A venda será feita de maneira escalonada, levando em consideração os planos do Fiel Torcedor.

O público geral só poderá adquirir os bilhetes, caso ainda haja entradas disponíveis, nesta sexta-feira, a partir das 15h.

Não haverá bilheteria física. Os torcedores podem comprar os ingressos através do site www.fieltorcedor.com.br. Os preços variam entre R$ 75 e R$ 280.

O Corinthians se classificou antecipadamente às quartas de final do Paulistão e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, além de deter a melhor campanha do Estadual, com 25 pontos.

Antes do embate com o Mirassol, entretanto, o Timão tem outro compromisso importante pela frente. Nesta quarta-feira, a equipe recebe a Universidad Central-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, os times empataram em 1 a 1.

Veja preços dos ingressos para Corinthians x Mirassol, por setor:

Norte - R$ 75,00



Sul - R$ 80,00



Leste Superior Lateral - R$ 110,00



Leste Superior Central - R$ 110,00



Leste Inferior Lateral - R$ 130,00



Leste Inferior Central - R$ 180,00



Oeste Superior - R$ 198,00



Oeste Inferior Corner - R$ 260,00



Oeste Inferior Lateral - R$ 280,00