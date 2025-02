Corinthians e São Paulo conhecem tabela detalhada da Supercopa feminina

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2025. A competição, que tem o pontapé inicial a partir das quartas de final, terá início no dia 7 de março e a decisão está marcada para o dia 16 do mesmo mês. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport e Real Brasília brigam pelo título.

Os jogos das quartas de final acontecem nos dias 7, 8 e 9 de março. O primeiro confronto será entre Sport e São Paulo, na sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). No sábado (8), o Bahia recebe o Cruzeiro no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (BA), às 19h.

No domingo (9), os dois últimos jogos das quartas de final acontecem às 16h: o Grêmio enfrenta o Corinthians na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), enquanto o Real Brasília encara o Flamengo no Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezzerrão), no Gama (DF).

O caminho até a final já está traçado. Na semifinal, prevista para o dia 12 de março, o vencedor de Grêmio x Corinthians duela contra quem avançar de Bahia x Cruzeiro. Do mesmo modo, o ganhador de Sport x São Paulo enfrenta o sobrevivente de Real Brasília x Flamengo. A final está marcada para o dia 16, às 16h, com estádio a definir.

PRONTOS PARA MAIS UMA ETAPA! ??? A Seleção, sob o comando de Dorival Júnior, começa a preparação para próxima fase das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 no dia 07 de março, com a convocação dos jogadores para os jogos contra Argentina e Colômbia nos dias 20/03 e 25/03. VAMOS... pic.twitter.com/nkiGZtWVwd ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 25, 2025

Todos os confrontos serão eliminatórios, com classificação decidida em partidas únicas. Em caso de empate, a vaga será definida nas penalidades máximas. A partir das próximas fases, o time com melhor saldo de gols terá o mando de campo.

O Corinthians conquistou todas as edições da Supercopa até o momento, superando Grêmio, Flamengo e Cruzeiro nas finais.