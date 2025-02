Como compra de SAF por um dos empresários de Vini Jr. virou briga judicial

Do UOL, no Rio de Janeiro

A compra da SAF do Athletic, clube mineiro que estreia neste ano na Série B do Brasileirão, virou uma briga judicial. E tem como personagem central um dos empresários de Vini Jr.

É Thássilo Soares o dono da empresa que tenta adquirir o controle do time de São João Del Rey, que nesta terça-feira (25) enfrenta o Barcelona (BA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Mas a operação está sendo contestada por acionistas minoritários da SAF.

A decisão mais recente neste caso foi proferida pela Justiça de São Paulo na semana passada, uma liminar para suspender a venda das ações.

Quem são os personagens

A Tiberis é uma das acionistas minoritárias da SAF do Athletic, a A.C. Esportes SAF. Ela tem 16,5% do capital social.

A ação foi aberta pela Tiberis contra a F&P Gestão Esportiva, a antiga Futbraz, principal acionista e dona do controle da SAF: 68,5% do capital social.

Fábio Campos, o Fábio Mineiro, e Jean Pierre Fernandes eram os donos da F&P.

Eles venderam 99% do controle da empresa para a ALL Agenciamento Esportivo, empresa cujos donos são Thássilo Soares, um dos empresários de Vini Jr, e Vinicius Paixão de Oliveira, pai do jogador.

No contrato da SAF, a empresa titular das ações continua sendo a F&P.

Mas o resultado prático é que o controle do Athletic, então, passa de forma indireta para Thássilo, que é sócio-administrador da ALL.

A discussão jurídica

A Tiberis alega que essa mudança de mãos no controle da SAF, mesmo de forma indireta, só deveria ter acontecido se ela fosse procurada antes. A empresa cita o chamado direito de preferência.

Essa previsão se dá em contrato e acontece quando o acionista majoritário oferece aos demais sócios a possibilidade de comprar sua parcela na empresa.

E isso deve acontecer antes de uma negociação com entes externos.

Foi por isso que a Tiberis entrou com o processo na Justiça de São Paulo. A liminar invalidou justamente a venda da F&P para a ALL.

Gabriel Menino em ação durante jogo entre Atlético-MG e Athletic no Campeonato Mineiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF

A constituição dos sócios da SAF do Athletic

A transformação do clube em SAF aconteceu em dezembro de 2021. Na época, a F&P se chamava Futbraz.

Além do clube associativo de origem, a SAF tinha ainda a participação uma terceira empresa, a Construtora Felipão, que era minoritária.

A Tiberis entrou em cena no início de 2024. O grupo italiano foi procurado por Vinicius Diniz, que então era o dono da Futbraz e encabeçava a SAF do Athletic.

Vinicius é empresário do ramo imobiliário e deixou o Athletic para ser o dono da SAF do Santa Cruz.

A Tiberis achou interessante entrar no negócio do Athletic porque ouviu de Vinicius a promessa de que participaria da gestão e do desenvolvimento. Não seria apenas aporte de capital.

O grupo italiano embarcou no negócio. Em abril de 2024, ela e outra investidora, a Testotrans Holding Ltda, ingressaram como acionistas da SAF, com participações minoritárias de 16,5% e 5% do capital social, respectivamente.

A Tiberis afirma ter aportado R$ 8,25 milhões no Athletic e por isso foi possível montar o time que conseguiu acesso à Série B 2025, além propiciar investimentos na base e o projeto de construção de um CT.

Em agosto do ano passado, Vinicius vendeu sua parte na Futbraz, que mudou de nome e virou F&P.

A Tiberis já tinha se insurgido contra a medida, em ação anterior na Justiça, pedindo uma liminar. Não conseguiu. Mas a briga esquentou de novo quando a ALL, de Thássilo, entrou na jogada.

William, do Cruzeiro, em ação durante jogo contra o Athletic pelo Campeonato Mineiro Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

É próximo ou não é?

Além do direito de preferência, a Tiberis ainda alega que teria que aprovar a venda de ações e acompanhar eventual negociação dos ativos.

Se a negociação fosse feita com pessoas próximas (sócios em outros negócios ou parentes), não seria preciso, segundo o acordo, cumprir todos os requisitos de acompanhamento.

"Não faria sentido estender as restrições a movimentações de participações societárias, diretas ou indiretas, entre pessoas naturais ou jurídicas vinculadas entre si, que pertencessem ao mesmo 'grupo', familiar ou empresarial", alegaram os advogados da Tiberis.

O grupo italiano ressalta que o empresário e o pai de Vini Jr. não têm qualquer relação com Fábio e Jean Pierre e bate na tecla de que essa operação não envolve partes "afiliadas" — aquela que seria isenta dos direitos de preferência, acompanhamento, etc.

A venda do controle da F&P para a ALL foi feita em 31 de janeiro de 2025. A Tiberis alega que só soube da operação pela imprensa.

Pelo acordo, Jean Pierre sai da sociedade, mas Fábio fica — controlando só 1% da empresa dona da maior fatia do Athletic.

Como o empresário de Vini Jr rebateu

Os advogados da empresa de Thássilo alegam que "a Tiberis não consegue demonstrar qualquer ilicitude ou prejuízo".

"Trata-se, portanto, de uma tentativa de conferir artificial dramaticidade à sua posição jurídica, diante da ausência de embasamento legal e fático para justificar o pleito de suspensão", alegou a defesa da ALL no processo.

A operação foi celebrada em estrita conformidade com a legislação aplicável, por agentes plenamente capazes, com objeto lícito, observando todas as exigências legais e sem qualquer vício que pudesse comprometer sua validade.

Os advogados ainda pontuam que a venda não alterou o percentual dos acionistas e que o acordo de acionistas permite alienação indireta.

A liminar em vigor

Os argumentos da Tiberis foram aceitos na liminar concedida pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli.

Ele citou que, apesar da venda as ações não ter alterado a participação da F&P, "em termos práticos, houve alienação do poder de controle da SAF".

O juiz disse ainda que o único objetivo da F&P (que passaria a ser de propriedade de Thássilo) é participar da SAF do Athletic.

Para o magistrado, "as transferências que não estariam sujeitas ao direito de preferência são aquelas que, de forma substancial, não representam a mudança de titularidade das ações".

A discussão agora precisa seguir em outro âmbito, em um procedimento de arbitragem, como está previsto no acordo de acionistas da SAF do Athletic. Por ora, sem que o empresário de Vini Jr. assuma o controle do clube.