Com um a mais, Bahia vence o Strongest e vai à terceira fase da Libertadores

Nesta terça-feira, o Bahia venceu o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0 e avançou à terceira fase da Libertadores da América, após empatar em 1 a 1 na partida de ida. Os gols marcados na Arena Fonte Nova, em Salvador, saíram dos pés de Luciano Rodríguez e Ademir, que foi às redes duas vezes. Os mandantes jogaram com um a mais durante toda a segunda etapa.

Desta maneira, o Bahia, na terceira fase da Libertadores, pega o vencedor do confronto entre Boston River-URU e Ñublense-CHI. As equipes se enfrentam novamente nesta quarta-feira e os uruguaios defendem vantagem de 1 a 0 obtida no confronto de ida.

O Bahia retorna aos gramados neste sábado (1), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

OS GOLS

O Bahia inaugurou o marcador aos 40 minutos do primeiro tempo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Luciano Rodríguez assumiu a cobrança e não desperdiçou. O camisa 17 do Tricolor de Aço deslocou o goleiro Banegas para balançar as redes.

No final da primeira etapa, aos 45 minutos, o The Strongest teve um de seus jogadores expulso. Jusino entrou de carrinho em Luciano Rodríguez sem bola e recebeu o cartão vermelho direto.

Com um a mais, o Bahia foi teve mais liberdade em campo. Assim, aos 2 minutos do segundo tempo, Erick Pulga aproveitou um passe errado do time boliviano e passou para Ademir, em profundidade. Dentro da grande área, o atacante do Tricolor mandou um foguete de perna direita no ângulo.

O terceiro do Bahia saiu aos 17 minutos. Após recuperar a bola no campo de defesa, Erick Pulga lançou para Ademir, que partiu em velocidade. O atacante invadiu a área e bateu de canhota, colocado no canto inferior direito de Banegas.