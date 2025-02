Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr volta a vencer no Campeonato Saudita

Pela 22ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venceu o Al-Wehda, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no King Abdulaziz City Stadium. Os gols da equipe de Riade foram marcados pelo português, que assumiu a artilharia da liga com 17 gols, e pelo senegalês Sadio Mané.

A partida inicialmente começaria às 13h, porém, devido a um atraso do ônibus do time visitante, o jogo foi adiado para as 14h.

Após dois jogos sem vencer, o Al-Nassr chegou aos 47 pontos com esta vitória, retomando a terceira colocação da Competição. Agora, a equipe está a quatro pontos do segundo colocado Al-Hilal, que também venceu, nesta terça, o Al-Kholood por 5 a 1.

O Al-Wehda amarga a lanterna da tabela com 13 pontos, a equipe está há oito jogos sem saber o que é vencer.

Nesta sexta, a equipe de Cristiano Ronaldo volta a campo para enfrentar o Al-Oruba, pela 23 rodada do Saudita, às 16h (de Brasília) no Al-Oruba Club Stadium.

Já o time de Jeddah encara o Al-Fayah no próximo sábado, também pelo Campeonato Nacional, às 16h (de Brasília) no Al Majma'ah Sports City Stadium.

Os gols do jogo

Com três minutos da segunda etapa, o brasileiro Ângelo recebeu na ponta direita e cruzou de esquerda para a linha da pequena área, onde se movimentava Cristiano Ronaldo para marcar de cabeça o gol da vitória da equipe de Riade.

Aos 55 da etapa complementar, foi marcado pênalti por toque da mão após cobrança de falta. Mané converteu com uma batida segura rasteira e marcou o segundo gol da equipe.