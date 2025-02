Santos detalha lançamento de uniformes para 2025; camisa azul será novidade

O Santos e a Umbro trouxeram detalhes sobre o lançamento dos novos uniformes para a atual temporada. O Peixe lançará as novas camisas 1 e 2 nos meses de março e abril, respectivamente. Além disso, a empresa anunciou a criação e produção de uma edição especial de camisa, que será azul.

A camisa azul é uma espécie de homenagem ao retorno de Neymar. No ano de 2012, o craque vestiu uma camisa azul turquesa, que ficou marcada na memória do torcedor santista.

Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar Jr. transformou esse lançamento em uma verdadeira missão. O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em 3 meses, sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor santista Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil

A Umbro também forneceu novos detalhes sobre os lançamentos dos novos uniformes 1 e 2 do Santos. De acordo com o diretor, a empresa lançará a primeira camisa em março, e a segunda camisa próximo ao aniversário do clube - dia 14 de abril.

Os novos mantos estão chegando! ⚪️⚫️



O Santos FC e a @UmbroBrasil lançarão os novos uniformes 1 e 2, em março e abril, respectivamente.



Enquanto isso, em tempo recorde, a empresa produzirá uma edição especial para a temporada, que será a camisa azul.



Os novos uniformes do… pic.twitter.com/PIx7Pz6m2a -- Santos FC (@SantosFC) February 25, 2025

"Entendemos a urgência do momento e nos antecipamos ao calendário inicialmente previsto, assim o torcedor santista vai poder desfrutar das camisas com antecedência. Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente", completou Eduardo.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, entende que os novos uniformes serão importantes nessa 'nova fase' do Peixe. "Nossa expectativa em relação a essa temporada é extremamente positiva. É fundamental a modernização do material de jogo. Numa análise de imagem, é a exposição da marca Santos. Com certeza, sensibilizará também os nossos torcedores", disse.

Os novos uniformes do Santos estarão à venda nas lojas físicas do clube, no site santosstore.com.br e também no e-commerce da Umbro.