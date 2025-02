Chelsea vence lanterna Southampton, ultrapassa City e ingressa no G4 do Inglês

Nesta terça-feira, o Chelsea venceu o Southampton por 4 a 0, no Stamford Bridge, pela 27º rodada do Campeonato Inglês. Os gols da vitória da equipe de Londres foram anotados por Nkuku, Pedro Neto, Colwill e Cucurella.

Desta maneira, o Chelsea chegou aos 46 pontos e assumiu a quarta colocação do Campeonato Inglês. A equipe mandante ultrapassou o Manchester City, que ainda entra em campo nesta rodada e pode retormar a vaga no G4. O Southampton, por sua vez, permaneceu na última posição com apenas nove pontos conquistados e uma situação desesperadora.

Agora, o Chelsea volta suas atenções para a Conference League. Os Blues enfrentam o Copenhagen, no dia 6 de março (quinta-feira), às 14h45 (de Brasília), na Dinamarca, pela partida das oitavas de final da competição. Já o Southampton retorna aos gramados pelo Campeonato Inglês, no dia 8 de março (sábado), para pegar o líder Liverpool, às 12h, no Anfield.

OS GOLS

O Chelsea inaugurou o marcador aos 23 minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Adarabioyo cabeceou em direção ao gol e Nkuku apareceu, dentro da pequena área, para completar para o fundo das redes.

Os mandantes ampliaram aos 35 minutos. Cucurella recuperou a posse de bola no campo de ataque e passou para Nkuku, que acionou Pedro Neto. O português invadiu a grande área e mandou um foguete com a perna canhota.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, o Chelsea marcou pela terceira vez. Em cobrança de falta, Pedro Neto mandou a bola para a área e Colwill subiu mais alto que a marcação para cabecear e balançar as redes de Ramsdale.

Para fechar a conta, o Chelsea marcou o quarto gol aos 32 minutos do segundo tempo. Tyrique George recebeu a bola dentro da grande área pelo lado direito e cruzou rasteiro para Cucurella. O lateral dos Blues, livre de marcação, teve tempo de ajeitar o corpo e finalizar com precisão no lado esquerdo de Ramsdale.

Confira outros resultados do Inglês desta teça-feira (25):

Brighton 2 x 1 Bournemouth



Wolverhampton 1 x 2 Fulham



Crystal Palace 4 x 1 Aston Villa