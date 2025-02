Bragantino pistola e Palmeiras 'calado': o que rolou na reunião da FPF

Uma reunião entre o Conselho Técnico do Campeonato Paulista e representantes de clubes definiu na última segunda-feira (24) as datas, os horários e os locais das quartas de final do Paulistão 2025. No entanto, as definições não agradaram a todos os envolvidos.

O que aconteceu

O RB Bragantino ficou bastante incomodado com horário e dia de seu jogo. A equipe de Bragança Paulista pega o Santos na Vila Belmiro no domingo (2), às 20h45, e está preocupada com a logística da viagem para o litoral durante o feriado de Carnaval.

Diego Cerri, diretor executivo que representou o clube na reunião, se mostrou incomodado e chegou a dizer que a viagem pode durar até cinco horas por causa do alto volume de carros que descem a serra.

A partida entre as duas equipes será disputada às 20h45 por causa do calor que está fazendo no litoral. Foi uma escolha para preservar os atletas.

O Santos queria seu jogo em São Paulo, mas a polícia não permitiu. O Alvinegro praiano queria levar seu jogo de quartas de final para a capital paulista, mas por causa das partidas de Palmeiras e Corinthians no sábado e domingo, respectivamente, a polícia não aprovou a ideia por questões de segurança.

Se o Peixe avançar na competição, a equipe tentará jogar seus mandos de campo em São Paulo.

Já o São Paulo não teve muito poder de escolha, e terá de jogar na segunda-feira (3). O rival do Tricolor do Morumbi é o Novorizontino, e o Tigre joga na quinta-feira (27), às 20h (de Brasília), contra o Rio Branco, pela primeira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, a única data possível seria na segunda — também pelos confrontos de Corinthians e Palmeiras no fim de semana.

Todos os representantes de clubes conversaram com a imprensa após a reunião da FPF, menos o Palmeiras. Anderson Barros, diretor executivo, e Paulo Buosi, 2º vice-presidente, estiveram na sede da entidade, mas foram embora rapidamente sem falar com ninguém.

Veja as datas e horários dos jogos

Sábado (1)

20h30 (de Brasília) - São Bernardo x Palmeiras - Estádio Primeiro de Maio

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Domingo (2)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena

Transmissão: RecordTV, CazéTV, UOL Play , Nosso Futebol e Zapping

RecordTV, CazéTV, , Nosso Futebol e Zapping 20h45 (de Brasília) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Segunda-feira (3)

20h (de Brasília) - São Paulo x Novorizontino - MorumBis

Transmissão: TNT e Max

ANOTA AÍ!

Datas, horários e locais definidos para as Quartas de Final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/EyFPkJLHAD -- Paulistão (@Paulistao) February 24, 2025

