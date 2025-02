Botafogo se manifesta sobre caso de jornalista baleado: "justiça e elucidação dos fatos"

O Botafogo se manifestou, nesta terça-feira, através das redes sociais, sobre o caso do jornalista botafoguense Igor Melo, baleado por um policial militar na madrugada da última segunda-feira. O clube carioca pediu por justiça.

"O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos!", escreveu o Botafogo.

Segundo informações do UOL, Igor Melo foi baleado por um policial militar aposentado quando saía de uma casa de samba, onde trabalha como garçom, na zona norte do Rio de Janeiro. Estudante de comunicação, Igor tem uma página nas redes sociais dedicada ao Botafogo com mais de 13 mil seguidores.

"Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamentos positivos!", finalizou o Alvinegro.

Igor está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e seu estado de saúde é estável, ainda segundo o UOL.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Racing, da Argentina, pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos. Após a derrota na ida por 2 a 0, o Glorioso precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título.