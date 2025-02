Botafogo cobra justiça após torcedor ser baleado por PM aposentado no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo publicou uma nota nas redes sociais através da qual desejou "força e uma pronta recuperação" a Igor Melo e cobrou justiça no caso. Torcedor alvinegro, o estudante de comunicação tinha um canal de informações dedicado ao clube.

Igor foi baleado na madrugada desta segunda-feira (24) por um policial militar aposentado, marido de uma mulher que teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio. Ele saía de uma casa de samba na mesma região, onde trabalha como garçom, e estava a caminho de casa em uma moto de aplicativo.

O que aconteceu

A jornalista Fernanda Maia, locutora oficial do Estádio Nilton Santos, divulgou uma campanha em prol de Igor. Ela publicou uma chave pix de Marina Moura, esposa de Igor.

Igor foi baleado nas costas e perdeu um rim em decorrência do disparo. Ele está internado no hospital estadual Getúlio Vargas, também na zona norte. O quadro de saúde dele era considerado, na noite de segunda-feira (24), estável.

A moto em que Igor estava foi perseguida. O PM aposentado estava em um carro e, assim que chegou próximo, efetuou os disparos.

Igor é aluno do curso de publicidade e propaganda na Universidade Celso Lisboa. Ele é casado, tem um filho de 2 anos e mora em Turiaçu, na zona norte.

Ele trabalha durante a semana na própria faculdade. Para complementar a renda, é garçom em uma casa de samba na Penha, mesma região, aos finais de semana.

O mototaxista não foi baleado, mas se feriu com a queda e foi levado para o mesmo hospital. O caso é investigado na 22ª DP (Delegacia de Polícia), na Penha.

Igor usava uniforme do trabalho. As imagens de câmeras de segurança do circuito interno da casa de samba mostram o rapaz esperando o mototáxi na saída do estabelecimento à 1h06. Ele usava a roupa de garçom do local quando foi baleado nas costas.

Vamos juntos ajudar nosso irmão de

camisa Igor Melo?



chave pix CPF 102.888.194-03

(Marina de Moraes Moura)



(Marina de Moraes Moura)

SIGAM @informebotafogo lá no insta, para dar moral no sonho dele de viver do jornalismo falando do nosso Botafogo

"O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos!

Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão.

Estamos juntos em pensamento positivos!"