Benzema debocha de CR7 e elege brasileiro como melhor da história

Karin Benzema disse não concordar com a opinião de Cristiano Ronaldo, que afirmou ser 'o jogador mais completo da história' do futebol, e elegeu Ronaldo Fenômeno para o posto.

O que aconteceu

O atacante francês chegou a debochar de CR7 ao ser questionado sobre a fala do ex-companheiro. Ainda assim, fez questão de elogiar o craque português.

Cada um diz o que quer. Se ele pensa que é o melhor da história, então ele é. Para mim, por exemplo, é o Ronaldo, o do Brasil. Não gosto de fazer comparações entre jogadores, acho que cada um tem sua própria história e ele tem a dele, é muito bom Benzema, à TNT Sports

Benzema é fã declarado de Ronaldo Fenômeno e já disse em várias entrevistas que o brasileiro foi o melhor jogador que ele já viu jogar.

Ele sabe que é meu ídolo. Para mim, nunca houve um atacante como ele. O que ele fez em campo, ninguém jamais vai conseguir repetir Benzema, após ganhar Bola de Ouro 2022

Ex-companheiros de Real Madrid, Benzema e Cristiano Ronaldo hoje são adversários na Arábia Saudita. O Al-Ittihad, time do francês, lidera a liga com 55 pontos, enquanto o Al-Nassr, equipe de CR7, ocupa o quarto lugar e soma 44.

Benzema e CR7 disputam a artilharia da atual edição do Campeonato Saudita. Ambos somam 16 gols e lideram o ranking de goleadores da competição.

CR7 melhor da história

O astro português se definiu como o jogador mais completo já visto em uma entrevista recente ao canal La Sexta. Ele já foi eleito melhor jogador do mundo cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.