Belmonte cita São Paulo aberto a contratar, mas prega cautela: "Momento difícil"

O São Paulo segue atento ao mercado nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 28. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, não descartou a vinda de um novo reforço, no entanto ressaltou o momento financeiro conturbado que o clube atravessa.

"O São Paulo sempre está aberto às possibilidades de contratação. Nós temos em um momento financeiro muito difícil, temos que ter muita responsabilidade, mas, óbvio, até o final da janela, se tivermos alguma oportunidade de um jogador que possa agregar ao atual elenco, a gente está aberto", começou Carlos Belmonte em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

"Nunca dá para dizer que o elenco está fechado nem para entradas nem para saídas. Por enquanto, estamos muito felizes com o elenco que temos", acrescentou o dirigente são-paulino.

??? De pé em pé! ?? O segundo gol em detalhes. De Marcos Antonio para Oscar. A leitura do camisa 8 ao antever a passagem de Wendell. O cruzamento na medida do lateral, e o oportunismo de André Silva! ? Gutierre Filmes#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/LflSdnDUcg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2025

Nesta janela de transferências, o São Paulo anunciou as chegadas do meio-campista Oscar, dos laterais esquerdos Wendell e Enzo Díaz e do lateral direito Cedric Soares. Agora, segundo o dirigente, apenas contratações pontuais e oportunidades de mercado interessam ao Tricolor.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima segunda-feira (3) para enfrentar o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h (de Brasília) no Morumbis. O Tricolor tem a vantagem do mando por ter feito uma primeira fase melhor em relação ao adversário de Novo Horizonte.