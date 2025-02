Passaram no teste? Veja impacto dos 'miúdos' do Palmeiras em classificação

O técnico Abel Ferreira promoveu cinco jogadores da base do Palmeiras para o elenco principal nesta temporada, e eles foram fundamentais para a equipe buscar a classificação para a próxima fase do Paulistão de forma dramática.

O que aconteceu

Allan, Figueiredo, Thalys, Benedetti e Luighi foram integrados no elenco principal em janeiro deste ano e foram retirados da Copinha com a competição em andamento — reforçando a importância dos atletas no elenco neste início de temporada.

Thalys, atacante de 20 anos, é a cria com mais impacto na pontuação do Palmeiras no Paulistão. O jovem marcou o gol que deu o empate ao Palmeiras contra o Noroeste (1 ponto) e marcou um gol no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, quando o Alviverde venceu a partida por 2 a 1 (3 pontos).

Luighi também foi importante na campanha. O atacante de 18 anos marcou o gol que definiu a vitória do Alviverde contra o Botafogo-SP no Allianz Parque na semana passada (3 pontos).

Allan marcou o gol que deu a classificação ao Palmeiras. O meia de 20 anos só marcou um gol nas oportunidades que recebeu e marcou o gol mais importante do Alviverde no campeonato: o gol já nos minutos finais que garantiu a vitória contra o Mirassol e, consequentemente, a classificação.

Benedetti, com fama de zagueiro artilheiro na base, por enquanto não marcou nenhum pelo profissional, mas foi quem mais atuou entre as crias. O defensor de 1,97m e 18 anos aproveitou o momento instável na defesa para ser uma opção e disputou 356 minutos no Estadual.

O meio-campista Figueiredo é quem menos jogou: apenas 11 minutos. O garoto de 18 anos sofreu com a alta concorrência no meio-campo.

Abel quer mais reforços para dar tempo aos meninos da base

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no jogo contra o Novorizontino Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Mesmo com a importância dos jovens da base, Abel disse após a vitória contra o Mirassol que não acha justo que esses garotos sejam os reservas imediatos para resolverem os problemas.

O técnico quer que a diretoria contrate mais jogadores para que os garotos sejam colocados "na hora certa".

Eu não acho justo que esses miúdos (jogadores da base) sejam os reservas imediatos. Não acho justo com o Thallys... 'Olha, tem o López e logo depois você'. Tenho medo de colocar eles no Allianz e nossos torcedores, enganados por influenciadores, criticarem e tirarem a confiança deles. Não é isso que eu quero, quero dar tempo e colocar na hora certa.

Abel Ferreira

Os jogos em que a base foi decisiva