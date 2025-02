Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Rei

As semifinais da Copa do Rei começam nesta terça-feira. O Barcelona terá pela frente o Atlético de Madrid às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da ESPN e do Disney +.

O Barcelona chega embalado para o confronto. Os catalães retomaram a liderança da La Liga e aproveitaram as últimas semanas sem jogos pela Champions para trabalhar.

O Atlético de Madrid também vive bom momento. Os comandados de Diego Simeone querem mostrar força para ficar em boa situação visando o jogo de volta.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Szczesny; Héctor Fort, Cubarsí, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski



Técnico: Hansi Flick

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann e Álvarez



Técnico: Diego Simeone

ARBITRAGEM

Alejandro José Hernández Hernández será o árbitro do confronto.