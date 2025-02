Barça vira após técnico tirar casaco, mas Atlético empata no fim em jogaço

O Barcelona esteve perto de bater o Atlético de Madri após "casaco mágico" do técnico Hansi Flick roubar a cena, mas viu o rival buscar o empate por 4 a 4 nos acréscimos, no estádio Lluis Companys, nesta terça-feira (25), em jogaço pela ida da semifinal da Copa do Rei.

O Atlético de Madri abriu 2 a 0 em cinco minutos. Logo na primeira volta do cronômetro, Julián Álvarez apareceu atrás da defesa para completar para o gol. Depois, aos cinco, o argentino serviu Griezmann, que deixou Baldé para trás e estufou as redes.

A coisa ficou tão séria que o técnico Hansi Flick, do Barcelona, se irritou e tirou o casaco após o segundo gol do Atlético — o gesto se tornaria marcante pelo o que viria a seguir.

A virada veio ainda no primeiro tempo e após Flick tirar o casaco. O Barcelona empatou o jogo com gols de Pedri e Cubarsí aos 19 e 20 minutos, respectivamente. O terceiro saiu na reta final da etapa, com Iñigo Martínez, que completou cruzamento de escanteio.

It was over for Atleti the moment Hansi Flick took his jacket off pic.twitter.com/osPz2zunQQ -- arsalan (@lapulgaprop_) February 25, 2025

Hansi Flick, técnico do Barcelona, durante jogo contra o Atlético de Madri na Copa do Rei Imagem: Montagem UOL

O segundo tempo não ficou muito atrás em emoções. Aos 29, Yamal deixou a marcação para trás e apenas serviu Lewandowski dentro da pequena área. O centroavante só teve o trabalho e completar. O Atlético não desistiu, diminuiu com Llorente e deixou tudo igual com Sorloth nos acréscimos.

As equipes farão o confronto de volta somente no dia 2 de abril. Desta vez, o mando será do Atlético de Madri, que jogará no Civitas Metropolitano. Quem vencer, avança à final.