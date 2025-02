Barcelona tem liberação da Fifa e venda de Vitor Roque ao Palmeiras ainda pode acontecer, diz jornal

Um dia depois de a LaLiga vetar a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras, o Barcelona conseguiu, junto à FIFA, uma aprovação para liberar a ida do jogador brasileiro, que está emprestado ao Betis, para o Verdão ainda nesta janela de transferências.

Nesta segunda-feira, a negociação entre Barcelona e Palmeiras foi suspensa pela LaLiga por violar regras da entidade. O jogador teria de ser "devolvido" pelo Betis ao clube catalão com a janela de transferências espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato. Por questões legais, o Betis não pode reemprestar Vitor Roque diretamente ao Alviverde.

Agora, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona conseguiu aprovação da Fifa para destravar a negociação. O clube catalão apelou para o artigo 5.2 do Regulamento da entidade máxima do futebol sobre Status e Transferências de Jogadores, que oferece uma maneira para o Barça transferir Vitor Roque para o Palmeiras, apesar de o mercado de transferências estar fechado na Espanha.

Antes disso, o clube precisa chegar a um acordo para rescindir o contrato de empréstimo do jogador com o Betis. Assim, o Barcelona corre contra o tempo para conseguir essa liberação até sexta-feira (28/02), quando a janela de transferências do Brasil fecha.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, essa liberação junto ao Betis pode acontecer através de uma compensação financeira ou cedendo uma porcentagem maior dos direitos econômicos de um jogador que os dois clubes espanhóis compartilham, como Abde Ezzalzouli.