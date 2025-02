Atlético-MG aguarda proposta oficial do Inter por Igor Gomes

O Internacional estuda a contratação de um meio-campista para reforçar o elenco na temporada 2025. O nome de Igor Gomes, meia revelado pelo São Paulo e atualmente no Atlético-MG, está na pauta do Colorado.

No entanto, o negócio está no estágio somente de sondagem. O Atlético-MG não recebeu uma proposta oficial pelo atleta por parte do Internacional.

Segundo informações O TEMPO Sports, não é a primeira equipe do futebol brasileiro que se interessa por Igor Gomes. O Sport Recife tentou contratar o jogador no mês de janeiro, mas a oferta não agradou.

Igor Gomes está com espaço limitado no Atlético-MG em 2025. Ele entrou em campo pelo Galo em quatro vezes no ano pelo Campeonato Mineiro, todas saindo do banco de reservas e atuando por poucos minutos.