Champions, Espanhol e mais: Atlético de Madrid terá 5 clássicos em 8 jogos

Comandado por Diego Simeone, o Atlético de Madrid terá cinco clássicos em oito confrontos a serem disputados nas próximas datas, entre Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

O que aconteceu

O Atlético de Madrid terá cinco clássicos em oito jogos. A equipe está na disputa por três competições diferentes, considerando os torneios nacionais espanhóis, Copa do Rei e La Liga, além da continental Champions League.

Dos cinco clássicos, três serão contra o Barcelona, e nos outros dois restantes enfrenta o Real Madrid. O Atleti vai ao Santiago Bernabéu e recebe o rival de cidade no Metropolitano pelos duelos de ida e volta da Champions League, enquanto enfrentará o Barça em dois jogos da Copa do Rei e um do Espanhol.

O primeiro dos clássicos acontece nesta terça-feira (25), contra o Barcelona. O duelo, válido pelo confronto de ida da Copa do Rei, será no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 17h30 (de Brasília).

Confira os próximos oito jogos do Atlético de Madrid

Barcelona x Atlético de Madrid - 25 de fevereiro, às 17h30 (de Brasília) - ida da Copa do Rei

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - 01 de março, às 17h (de Brasília) - Campeonato Espanhol

Real Madrid x Atlético de Madrid - 04 de março, às 17h (de Brasília) - ida da Champions

Getafe x Atlético de Madrid - 09 de março, às 10h (de Brasília) - Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Real Madrid - 12 de março, às 17h (de Brasília) - volta da Champions

Atlético de Madrid x Barcelona - 16 de março, às 17h (de Brasília) - Campeonato Espanhol

Espanyol x Atlético de Madrid - 30 de março (horário à confirmar) - Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Barcelona - 02 de abril, às 16h30 (de Brasília) - volta da Copa do Rei