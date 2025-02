Athletico-PR elimina Pouso Alegre e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR visitou o Pouso Alegre no Estádio Manduzão, em Minas Gerais, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Luiz Fernando e Kevin Velasco.

Com o resultado positivo, o Furacão avançou à segunda fase da competição. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Guarany de Bagé e Altos para saber quem irá enfrentar. Do outro lado, o Pouso Alegre se despede do torneio.

O Athletico retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Azuriz, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. Já o Pouso Alegre aguarda o início da Série D.

CLASSIFICADOS ??????

Vitória rubro-negra e vaga na segunda fase da Copa do Brasil! Adversário na segunda fase sai do confronto entre Guarany (RS) e Altos (PI). Partida na Ligga Arena. Datas previstas: 05/03 ou 12/03. #Athletico #CopaDoBrasil pic.twitter.com/H2lbWltiMP ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 26, 2025

O primeiro gol do triunfo do Furacão saiu logo no início, aos cinco minutos. Luiz Fernando recebeu ótimo passe do colombiano Kevin Velasco, duelou com o zagueiro e conseguiu direcionar a bola para as redes.

Já aos 29 do segundo tempo, foi a vez de Velasco ampliar. Isaac fez linda jogada pela esquerda e encontrou o companheiro dentro da área. Assim, o colombiano não perdoou e bateu firme, no alto do gol.