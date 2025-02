Athletico-PR e três times do Brasileirão buscam a classificação na 1ª fase da Copa do Brasil

Mais seis times classificados para a segunda fase da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, com a disputa de seis jogos da rodada de estreia. Um dos destaques fica para o Athletico-PR, rebaixado ano passado à Série B, além de três times ainda da elite: Vitória, Juventude e Sport.

Atrás do título paranaense, o Athletico tenta começar o ano com o pé direito em competições nacionais. Fora de casa enfrenta o Pouso Alegre-MG, no sul de Minas Gerais, às 21h30, no estádio Manduzão.

Além da classificação, o Athletico-PR está de olho em uma cota de premiação pela vaga na segunda fase de R$ 1,5 milhão. O rival garantiu vaga ao ficar na sexta colocação do Mineiro de 2024 após ser vice do Troféu Inconfidência.

O técnico Maurício Barbieri tem um desfalque importante: o meia Giuliano teve detectada lesão no músculo posterior da coxa direita e acabou vetado. A tendência é que João Cruz comece no setor, assim como foi no jogo de ida das quartas de final do estadual contra o Azuriz no meio de semana.

Outra baixa é o atacante Alan Kardec, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Por outro lado, algumas novidades foram relacionadas. Um deles é o zagueiro Arthur Dias, campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, e outro é o atacante Tevis, anunciado recentemente como reforço.

O Vitória irá visitar o Maranhão-MA, no estádio Castelão, em São Luís (MA), às 19h. Mais tarde, às 19h30, o Juventude encara o Maringá, no Estádio Willie Davids, no norte do Paraná. Por fim, o Sport vai até o Mato Grosso encarar o Operário de Várzea Grande, no estádio Dutrinha, às 21h30.

O Criciúma, que foi rebaixado da elite nacional ao lado do Athletico-PR, também estreia. Na liderança do Catarinense, põe a boa fase à prova diante do Operário-MS, no Estádio Jacques da Luz, às 20h.

Em um duelo entre times mais modestos, o estreante Barcelona-BA recebe o Athletic-MG, debutante na Série B, no Waldomirão, em Jequié (BA), às 19h30.

Até o momento, Atlético-GO, CSA-AL, Tuna Luso-PA, Vasco, Capital-DF, Porto Velho-TO, Ceará, Náutico, Grêmio, Atlético-MG, Manaus-AM, Brusque, Rio Branco VN-ES e Olaria-RJ garantiram a classificação.

MODO DE DISPUTA

Nesta etapa inicial, 80 times brigam pela classificação em 40 confrontos disputados em jogo único, com mando de campo pertencente ao time em posicionamento inferior ao adversário no Ranking Nacional de Clubes.

A partir desta edição, os visitantes não têm mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Portanto, em caso de igualdade, a definição do classificado passará por uma disputa por pênaltis.

Dos 92 participantes, 12 ingressarão diretamente na terceira fase, 10 deles vindos das competições sul-americanas: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Os outros dois são o CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Confira os jogos da terça-feira:

19h

Maranhão-MA x Vitória-BA

19h30

Barcelona-BA x Athletic-MG

Maringá-PR x Juventude-RS

20h

Operário-MS x Criciúma-SC

21h30

Operário VG-MT x Sport-PE

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR